Jornais estrangeiros destacam morte de Eusébio

SÃO PAULO - Um dos principais jogadores da história de Portugal, Eusébio morreu na madrugada deste domingo, 5, em Portugal, aos 71 anos. De acordo com a imprensa do país europeu, a causa da morte foi uma parada cardiorrespiratória, por volta de 4h, horário local. A informação foi destaque nos principais veículos de comunicação do mundo.

O principal veículo britânico, o The Guardian, relembrou os principais feitos da carreira do atleta, como a semifinal da Copa do Mundo de 1966, perdida para a Inglaterra e trouxe uma entrevista realizada com o português momentos antes da Copa do Mundo na África, quando o ex-jogador disse que aprendeu a jogar futebol com meias ou jornais enrolados formando uma bola.

Já o francês L'Equipe fez uma galeria de imagens repleta de momentos marcantes do jogador durante a carreira, além de citar a Pantera Negra de Moçambique como melhor jogador potuguês de todos os tempos.

Na Itália, o diário La Gazzeta dello Sport lamentou a morte da estrela portuguesa e citou os sucessos na carreira do ex-jogador no Benfica, onde conquistou diversos títulos, entre eles duas Copas dos Campeões, em 1962 e 1966. O jornal desportivo também citou que o corpo do atleta será exposto no Estádio da Luz, em Lisboa, antes do funeral.

Por fim, o diário espanhol Marca e o argentino Olé focaram nos feitos realizados pelo jogador português durante a carreira, enquanto o veículo espanhol ainda trouxe dados de sua polêmica chegada ao Benfica, ainda em 1961.