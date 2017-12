Jornais europeus elogiam atuação de Robinho Os europeus não levaram muito a sério o amistoso em que os Amigos de Ronaldo ganharam dos Amigos de Zidane por 4 a 3, segunda-feira, na Basiléia. Embora tenham considerado o jogo como uma grande confraternização, críticos de vários jornais do continente ficaram bem impressionados com Robinho. O jovem atacante do Santos foi um dos destaques da partida beneficente e saiu de campo valorizado por suas pedaladas e pelos dois gols que marcou para o time vencedor. O jornal As, de Madri, rasgou seda para Robinho. Na avaliação de seu enviado à Suíça, diz que o público acompanhou ?as diabruras do jovem brasileiro, que será uma das grandes estrelas do futebol mundial nos próximos anos?. O diário sugere até que Florentino Perez, presidente do Real Madrid, fique de olho no atacante, ?porque esse garoto tem muito futuro?. Marca, o jornal esportivo mais vendido na Espanha, seguiu linha de elogios semelhante. Na crítica da partida, diz que o encontro dos astros teve muita qualidade, pouca luta e menos suor. Em compensação, permitiu ao público a rara ocasião de ver ?as evoluções de Diego e Robinho, as duas pérolas do Santos?. Marca não tem dúvida de que ambos são candidatos a ter destaque na Europa, ?a partir do momento em que decidam se arriscar a sair?. O atrevimento de Robinho ? cujo passe hoje estaria em torno de US$ 10 milhões ? não passou despercebido dos portugueses. O jornal esportivo Record fala em gols dos ?prodígios? Diego e Robinho, em partida que teve ritmo prejudicado ?pelo exagero com que a maioria dos artistas se recreou com o esférico?.