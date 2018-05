Jornais europeus repercutem goleada do Real Madrid sobre o Bayern

SÃO PAULO - A imprensa europeia deu destaque amplo à goleada do Real Madrid por 4 a 0 sobre o Bayern de Munique, ocorrida nesta terça-feira, pela semifinal da Liga dos Campeões. Os jornais espanhóis focaram na conquista do time madrileno, enquanto as publicações alemãs ressaltaram a eliminação dos bávaros. Enquanto o espanhol Marca aponta que o Real Madrid pode conquistar sua décima Liga dos Campeões, o tabloide alemão Bild colocou em sua manchete ''A queda do Bayern''.

As publicações britânicas noticiaram a conquista do Real Madrid com bastante ênfase, já que o outro finalista pode ser o Chelsea. O Daily Mail fez um jogo de palavras com o resultado do jogo e transformou a palavra ''formidável'' em 'four ('quatro', em inglês)-midable'. A equipe de Mourinho joga na quarta-feira contra o Atlético de Madrid no Stamford Bridge e precisa de uma vitória simples para passar à final.