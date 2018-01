Jornais ironizam contusão de Ronaldo Os jornais italianos dedicaram boa parte de sua cobertura esportiva desta quarta-feira para ironizar a nova contusão do atacante Ronaldo - que na véspera reclamou de uma contratura muscular que o afastará dos treinos da semana. Para os jornais, o atacante brasileiro, desta vez, não poderá culpar o técnico Héctor Cúper ou o preparador físico da Inter, como teria feito ao justificar sua saída do clube. ?Existem testemunhas de que Cúper e Alfano (Juan Alfano, preparador físico da Inter) estavam ontem com a Inter em Malta (onde o time disputou um amistoso)?, brincou a Gazzetta dello Sport. Segundo o diário, os dois nada têm a ver com a nova lesão. A Gazzetta diz que, provavelmente, a contusão deve ser resultado do ?salto excessivamente entusiasmado? que Ronaldo deu em sua casa, quando soube que iria jogar no Real?. O Corriere dello Sport, usou o mesmo tom irônico, ao informar que ?muitos foram ver o brasileiro no (estádio) Bernabeu, mas Ronaldo não saiu da enfermaria?, escreveu. ?Uma leve contratura e o Fenômeno já está parado?, diz o título da reportagem, que faz referências às freqüentes contusões do craque. ? A contratura de Ronaldo é notícia por seu largo histórico e sua já conhecida fama de joelho de cristal?. O brasileiro esteve inativo por cerca de dois anos por problemas no joelho. Voltou aos gramados pouco antes da Copa do Mundo; virou artilheiro do Mundial com oito gols e deu o pentacampeonato ao Brasil. Quando os italianos achavam que iriam contar com Ronaldo em sua plena forma física, ele decidiu trocar a Inter pelo Real Madrid.