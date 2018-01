Jornais italianos exaltam tetracampeonato e esgotam edições A conquista do tetracampeonato mundial de futebol pela seleção italiana no Domingo transformou a segunda-feira em um dia histórico para o país e para seus jornais. Todos os principais veículos exaltam a vitória do time de Buffon, Cannavaro e companhia e faturam alto com as vendas de seus exemplares. O principal jornal esportivo do país - e um dos maiores do mundo - La Gazzetta dello Sport vendeu toda a sua tiragem inicial de 1,7 milhão de exemplares. Por causa disso, foi necessário produzir uma segunda impressão durante o dia. O título do diário é (traduzindo para o português): "É tudo verdade! Campeões do mundo". Já o Corriere dello Sport foi mais descritivo e não tão menos eufórico: "Itália! Vitória nos pênaltis. Todo o país vive o delírio". No subtítulo, "Lippi nocauteia a França em Berlim. Quarto título: esperávamos desde 82" Nos outros principais jornais do país, o mesmo estilo. No La Stampa, a manchete é "Os campeões somos nós". No Corrieri della Sera, o título de sua página na internet é: "A festa é italiana, hoje a parada (desfile). Lippi segue no comando? ´Decido amanhã´". No La Reppublica, a manchete é: "Itália campeã. Roma espera pela azzurra".