Jornais repercutem goleada sofrida pelo Barcelona para o PSG

A derrota do Barcelona por 4 a 0 para o PSG não passou em branco na imprensa estrangeira. Nos principais jornais espanhóis, as capas trazem manchetes em tom desanimador e até certo ponto com surpresa, pela goleada sofrida em duelo das oitavas de final da Liga dos Campeões.

O "Sport", especializado na cobertura do Barcelona disse que "o rei abdica no Parque dos Príncipes". O "Marca", por sua vez, fala em catástrofe do clube catalão. Já o "Mundo Deportivo" diz que a equipe está "mortalmente ferida".

Na França, o "L'Equipe" preferiu dar todos os méritos para o grande desempenho do PSG, que venceu com gols de Di María (2), Cavani e Draxler.