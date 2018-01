Jornal afirma que Chelsea oferecerá ? 70 milhões por Villa O tablóide britânico The Sun afirmou nesta terça-feira que o Chelsea planeja fazer uma oferta de 70 milhões de euros (R$ 200 milhões) para contratar o atacante espanhol David Villa, do Valência. José Mourinho, técnico do clube londrino segue interessado nos serviços do atacante espanhol, de 25 anos. Em janeiro, o clube ofereceu 36,25 milhões de euros (cerca de R$ 100 milhões) por seu passe, mas os espanhóis recusaram. O jornal cita um ´espião´ espanhol, que teria afirmado a um colega que o Chelsea "está decidido a contratar Villa". Se o Valencia aceitar a oferta dos ingleses, o Chelsea superaria o valor recorde de 43,5 milhões (cerca de R$ 120 milhões) de euros pagos pelo ucraniano Andriy Shevchenko ao Milan no início da temporada.