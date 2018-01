Jornal afirma que Inter ofereceu ? 6 milhões por Deco O meia brasileiro naturalizado português Deco, do Barcelona, é um dos grandes alvos do Inter de Milão, que já teria oferecido pelo meia 6 milhões de euros (Cerca de R$ 17 milhões), segundo a edição desta terça-feira do jornal La Gazzetta dello Sport. Segundo a publicação, Deco é "efetivamente o alvo principal do clube" para substituir o português Luis Figo, cujo contrato com o Inter termina no meio do ano. Figo irá para um clube da Arábia Saudita. O jornal afirma que o Inter já teria entrado em contato "indiretamente" com o Barcelona, ao qual teria realizado uma "proposta de 5 a 6 milhões de euros". A quantia está muito abaixo do que o Barcelona pretende receber pelo jogador, algo próximo dos 20 milhões de euros (Cerca de R$ 55 milhões). O contrato de Deco termina em 30 de junho de 2010.