Jornal afirma que time de Zico está interessado em Adriano

Após contratar o lateral-esquerdo Roberto Carlos, o turco Fenerbahçe pode ter mais um brasileiro em seu grupo de jogadores. Segundo o jornal espanhol As, o clube que tem seu time treinado por Zico, estaria interessado no atacante Adriano, da Inter de Milão. De acordo com o diário, o presidente do Fenerbahce, Yildirim afirmou que a empolgação da torcida com a contratação de Roberto Carlos entusiasmou os dirigentes do clube, que para ter o atacante teria de pagar 55 milhões de euros (cerca de R$ 150 milhões). O jornal chega até a especular um plano ainda mais ambicioso, contratar o brasileiro e repassá-lo ao Barcelona, como parte do pagamento para ter o camaronês Samuel Eto´o. Além do ex-lateral-esquerdo do Real Madrid, a equipe já tem os brasileiros Edu Dracena, Alex e Deivid, além do volante Marco Aurélio, que é naturalizado turco.