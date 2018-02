Jornal alemão afirma que Bayern quer contratar Rijkaard

O Bayern de Munique, segundo o jornal alemão Bild, quer contratar o atual treinador do Barcelona, Frank Rijkaard, para suceder Ottmar Hitzfeld na próxima temporada. Veja também: Breno assina contrato com o Bayern até junho de 2012 O diário garante que Hitzfeld, que só assinou contrato por esta temporada, não vai continuar no clube. A sua relação com a diretoria está "desgastada" desde que o presidente do conselho diretor, o ex-jogador Karlheinz Rummenigge, criticou a política de rodízio na equipe. Rijkaard e o também holandês Marco Van Basten são apontados como possíveis candidatos. Os dois cumprem uma condição indispensável no perfil traçado pelos dirigentes: falar alemão.