Jornal alemão diz que Lehmann trocará Arsenal por Hertha O goleiro do Arsenal, o alemão Jens Lehmann, que atua na seleção da Alemanha, defenderá a camisa do Hertha Berlin no Campeonato Alemão, informa a edição desta sexta-feira do jornal Bild, que afirma ter conhecimento de um projeto para financiar a operação de transferência. De acordo com a fonte, o time dos brasileiros Gilberto e Mineiro não estaria satisfeito com o atual goleiro Christian Fiedler, cujo contrato termina em 2008, e está disposto a contratar Lehmann para ocupar a posição. O diário traz também declarações que o atual arqueiro do clube inglês deu há três semanas, quando expressou seu desejo de voltar a jogar na Alemanha. Segundo a publicação, isto estaria perto de acontecer, apesar do prejuízo acumulado do Hertha, de 46,2 milhões de euros (cerca de R$ 128 milhões). O jornal calcula em 4 milhões de euros (cerca de R$ 11 milhões) o valor que Lehmann recebe por ano no Arsenal e indica que existe um projeto secreto do clube de Berlim para financiar a transferência. Um investidor privado pagaria a operação e, em troca, Lehmann ficaria encarregado de treinar seu próprio sucessor, que seria Thorsten Kirschbaum, de 19 anos, que atualmente atua no TSG Hoffenheim, pelo campeonato regional. De acordo com o Bild, este plano deve se tornar realidade nas próximas semanas.