Jornal anuncia causa da morte de Fehér A morte do húngaro Miklos Fehér, de 24 anos, em pleno jogo do Benfica, no último dia 25, poderia ser explicada como uma malformação congênita no coração, segundo o diário português Jornal de Notícias. ?Todos os exames apontam para uma doença congênita que nunca havia sido detectada pelos médicos dos clubes em que jogou?, disse o periódico. O laudo da autopsia ainda não saiu.