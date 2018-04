Jornal vê Bauza como um dos favoritos para dirigir a seleção argentina

Desde a derrota na final da Copa América, a seleção argentina procura por um substituto, após a demissão de Tata Martino. Nesta quinta-feira, o jornal argentino “Clarín” divulgou que o técnico do São Paulo, Edgardo Bauza, ganhou pontos na disputa para assumir o cargo e aparece como um dos favoritos ao posto.

De acordo com a matéria, Patón tem bom relacionamento com o titular da Comissão Normalizadora que assumirá nesta quinta a Associação de Futebol Argentino. O treinador são-paulino estaria à frente de Marcelo Gallardo, do River Plate.

No São Paulo, o meia Michel Bastos acredita que Bauza não deixará o clube e afirmou ver o chefe focado apenas no São Paulo. Mas, recentemente, o argentino deu entrevistas afirmando que poderia deixar a equipe caso os reforços não fossem contratados, como aconteceu.

“Aqui dentro não ouvi nada, só coisa da imprensa. O Bauza vem trabalhando com a cabeça no São Paulo e no futuro aqui mesmo. Para mim é uma novidade (ele sair). Vamos seguir trabalhando normalmente e espero que ele não saia, pois é um grande treinador”, disse Michel Bastos.

Apesar do interesse, o jornal garante que Miguel Ángel Russo, ex-técnico do Boca Juniors, é o favorito para o cargo, mas ele está há dois anos sem trabalhar e isso pode pesar contra ele.