Jornal argentino dá título do Boca Juniors como garantido

Empolgados com a boa vitória por 3 a 0 no Estádio La Bombonera no jogo de ida da final da Copa Libertadores, a imprensa argentina dá como certo o título do Boca Juniors. A edição desta quinta-feira, o jornal esportivo Olé estampou em sua páginas que "agora é só trazer a taça". Segundo o diário, os "gols feios e impedidos", além do craque Riquelme fizeram a diferença para o clube portenho. "Craques devem aparecer nas finais", afirma a publicação referindo-se ao meia contratado por empréstimo junto ao espanhol Villareal apenas para jogar no primeiro semestre, visando exatamente a Libertadores. Aliás, este foi o jogo de despedida do camisa 10 com o time na Argentina. Já o Clarín, publicação mais vendida do país, afirmou que o Boca jogou "no ritmo de Riquelme", que marcou um dos gols e teve participação nos outros dois. O La Nación afirmou que o Boca deu um "gigantesco passo" rumo ao título da Libertadores. A equipe argentina pode perder por até dois gols de diferença na semana que vem, no estádio Olímpico da capital gaúcha, que será campeã. A imprensa argentina não cansou de exaltar as qualidades técnicas do meia e de sua ótima atuação no primeiro jogo da decisão da Libertadores. Chegam a comparar seu desempenho da noite de quarta com a época em que ainda era uma jovem promessa do clube e entortava adversários sob o comando do técnico Carlo Bianchi. O próprio Olé disse que Riquelme fez os torcedores do Boa "derramar lágrimas nostálgicas" no La Bombonera. Segundo o Diário Popular, o time comandado por Miguel Russo "acaricia sua sexta Libertadores", enquanto o Página 12 disse que, "sem mostrar um jogo brilhante, o Boca exibiu sua capacidade em mais uma decisão internacional".