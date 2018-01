Jornal coloca Cris no Real Madrid O zagueiro brasileiro Cris, hoje no Olympique de Lyon, da França, está na pauta de contratações do Real Madrid para a próxima temporada, segundo informa nesta quinta-feira a imprensa francesa. Vanderlei Luxemburgo, técnico da equipe espanhola, já teria mantido contatos com o jogador, segundo publica o jornal L´Equipe. Cris, de 28 anos, já trabalhou com o técnico na seleção olímpica durante os Jogos de Sydney e no Cruzeiro. O zagueiro, peça importante na conquista do título francês deste ano pelo Lyon, foi formado nas categorias de base do Corinthians. Jogou depois no Cruzeiro, antes de ser cedido ao Bayer Leverkusen em 2003. Ele também já tem várias convocações para a Seleção Brasileira.