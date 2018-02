Jornal diz que brasileiro Daniel Alves é novo alvo do Real Com o sucesso que vem fazendo no Sevilla, o lateral-direito Daniel Alves é o novo alvo do Real Madrid, segundo o jornal espanhol Marca. De acordo com o diário, o clube merengue terá de lutar com o rival Barcelona, o Chelsea, da Inglaterra, e o Milan, da Itália, que também estariam interessados no jogador. Porém, para ter o atleta, o Real precisaria desembolsar 60 milhões de euros (cerca de R$ 165,4 milhões), valor da cláusula de rescisão do contrato do lateral com a sua atual equipe. Mas haveria também a possibilidade do time dos brasileiros Robinho, Emerson, Cicinho e Roberto Carlos oferecerem algum de seus atletas na negociação. Daniel Alves foi convocado pelo técnico Dunga para os amistosos da seleção brasileira contra Chile e Gana, nos próximos dias 24 e 27, na Suécia. Mercado O atacante holandês Arjen Robben foi liberado pela diretoria do Chelsea para negociar uma possível transferência para o Barcelona, segundo informou o jornal espanhol El Mundo Deportivo. Além do atleta, que defendeu o seu país na Copa do Mundo da Alemanha, a equipe britânica conta ainda com mais três jogadores para o ataque: o ucraniano Andriy Shevchenko e os marfinenses Didier Drogba e o Salomon Kalou. O clube catalão já entrou em contato com o Chelsea, que pede 23,4 milhões de euros (cerca de R$ 67,1 milhões) pelos direitos federativos do atleta. As duas equipes não confirmam oficialmente a negociação. Além de Robben, o zagueiro John Terry e o meio-campista Frank Lampard, ambos do Chelsea, também estão nos planos do Barça. Atualizada às 16h50