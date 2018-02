Jornal diz que Capello sai do Real no final da temporada ´Fabio Capello sairá do Real Madrid no final da temporada´, estampou o diário catalão Sport em sua edição de terça-feira. E a publicação vai além, afirmando que o próprio técnico do Real Madrid, que tem contrato até 2009, sabe que seus dias no clube merengue estão contados. De acordo com o jornal, o presidente do Real, Ramón Calderón, já tomou a decisão, apesar de dizer que o italiano segue como treinador e desmente qualquer especulação a respeito de seus possíveis sucessores, como o português José Mourinho (que passa por uma crise no inglês Chelsea) e Vicente del Bosque, o eterno técnico tampão do time da capital espanhola. Capello perdeu o apoio da maioria do elenco de jogadores, tanto dos criados no clube, como Raul Bravo e Pavón (relegados por ele), quanto dos estrangeiros, que defendem Ronaldo e Beckham, afastados pelo treinador de forma arbitrária. Além destes, há situações como a do atacante italiano Cassano (que foi treinado por Capello na Roma) e a do volante francês Diarra (foi contratado a pedido do técnico) e que agora são desafetos do treinador. A gota d´água para o fim do conturbado casamento entre o comandante italiano e o Real Madrid foi a recente atitude de Capello durante a vitória por 1 a 0 de seu time sobre o Zaragoza no último sábado. O técnico fez um gesto obsceno com seu dedo médio para sua torcida como forma de desabafo. Chegou até a pedir desculpas, mas o estrago já estava feito. Aliás, o diário catalão chegou até a arriscar que sem clima em nenhum dos setores do clube merengue, não seria surpresa se Capello saísse antes mesmo do fim da temporada, caso haja uma nova onda de maus resultados.