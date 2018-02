Jornal diz que Deco pensa em jogar no Manchester United

O tablóide inglês News of the World traz, em sua edição desta segunda-feira, uma matéria na qual o meia brasileiro Deco afirma que existe a possibilidade de deixar o Barcelona para jogar pelo Manchester United. "Jogar no Barcelona realmente tem sido como realizar um sonho, mas já estou na minha quarta temporada n clube e, se as coisas não melhorarem, irei embora", disse o jogador, que concluiu. "Neste caso, o Campeonato Inglês é muito competitivo e eu gostaria de jogar lá, e o Manchester United é um clube tão grande quanto o Barcelona." De acordo com o jornal, o Manchester United está pronto para apresentar uma proposta oficial para tirar o meia do clube catalão, o que não deverá ser difícil, já que o técnico do Barcelona, Frank Rijkaard, não pretende mantê-lo no atual elenco.