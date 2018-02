Jornal diz que Inter de Milão pode trocar Adriano por Messi O atacante brasileiro Adriano e o zagueiro argentino Walter Samuel são os trunfos da Inter de Milão em uma suposta negociação com o Barcelona para contratar o jovem argentino Lionel Messi, publicou nesta terça-feira o jornal italiano La Gazzetta Dello Sport. Massimo Moratti, presidente e acionista majoritário da Inter, que nunca ocultou sua admiração pelo futebol de Messi. Quer que o atacante argentino seja uma espécie de presente de aniversário para a torcida na próxima temporada, uma vez que o clube chegará a seu centenário. De acordo com o diário, já estão ocorrendo "movimentos" entre o Barcelona e a Inter "que podem levar a trocas excepcionais". Messi ganhou as manchetes no fim de semana ao marcar os três gols do Barça no empate em 3 a 3 do clube catalão contra o arqui-rival Real Madrid no grande clássico do futebol espanhol. Já Adriano, que havia voltado a boa fase de gols no começo de 2007, voltou a se envolver em problemas extra campo e não é mais titular da equipe, líder do Campeonato Italiano.