Jornal diz que José Mourinho enganou a Uefa em 2005 O polêmico técnico do, José Mourinho, se escondeu supostamente em um carrinho de lavanderia para fugir do estádio Stamford Bridge sem que funcionários da UEFA o vissem durante a partida de quartas-de-final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique em 2005, informou nesta terça-feira o diário britânico The Times. O ´truque´ - que aconteceu no dia 6 de abril daquele ano - do treinador português se deu devido uma suspensão sobre Mourinho durante os dois jogos contra o time alemão. De acordo com o diário, no dia anterior da partida de ida das quartas da Liga dos Campeões, seu assistente, Baltemar Brito, assegurou que Mourinho não assistiria ao jogo no estádio, e sim em casa, pela TV. Porém, o treinador teria entrado e saído de Stanford Bridge no tal carrinho e se escondido nos vestiários. Fontes do clube afirmaram que o português tem tanta influência com os jogadores e com os funcionários do clube, que o caso só veio à tona agora. O técnico foi suspenso por duas partidas depois de no dia 23 de fevereiro de 2005 ter acusado o árbitro sueco Anders Frisk e o treinador do Barcelona, o holandês Frank Rijkaard, de haver mantido uma converso nas vestiários durante o intervalo do jogo entre Chelsea e Barça pelas oitavas da Liga dos Campeões daquele ano. Mourinho insinuou que a tal conversa teve influência direta em decisões posteriores do árbitro na partida, principalmente na expulsão do atacante do time londrino, Didier Drogba. Após as declarações bombásticas, um funcionário da Uefa o classificou como "inimigo do futebol". Segundo o jornal britânico, Mourinho viu o primeiro tempo da partida pela TV dos vestiários do estádio e se comunicou com seu auxiliar por telefone e rádio. Alguns comentaristas de televisão que transmitiam o jogo chegaram a dizer que o preparador físico da equipe, Rui Faria, tinha um ponto eletrônico escondido em sua toca, e que, supostamente, se comunicava com o técnico português por ele. Suspeitando que algo estranho estava acontecendo, funcionários da Uefa foram aos vestiários, mas momentos antes do intervalo, e com a chegada dos jogadores, acabaram não podendo verificar o que estava acontecendo. Com o ocorrido, o tipo de comunicação mudou para um modo mais rudimentar no segundo tempo. Silvinho Louro, outro auxiliar técnico de Mourinho foi do banco de reservas para os vestiários várias vezes durante a etapa final da partida, de acordo com o diário, pegar instruções com o treinador. O Chelsea acabou ganhando o jogo por 4 a 2, e ninguém viu a Mourinho, que teria saído de Stanford Bridge escondido no carrinho de lavanderia. Segundo pessoas íntimas ao técnico, ele estava tão orgulhoso do sucesso de seu plano brincou com os jogadores nos treinos da equipe no dia seguinte ao confronto. Em uma biografia publicada recentemente, Mourinho se gabou de ter burlado outra suspensão sobre ele na época em que treinava o Porto, enviando mensagens a seus auxiliares por "um pequeno e sofisticado equipamento de telecomunicações".