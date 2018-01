Jornal diz que Milan oferecerá R$ 275 milhões por Ronaldinho O presidente e proprietário do Milan, Silvio Berlusconi, teria reservado ? 100 milhões (cerca de R$ 275 milhões) para tentar a contratação de Ronaldinho Gaúcho, que tem contrato com o Barcelona até 30 de junho de 2008, segundo a edição desta quarta-feira do jornal italiano La Gazzetta dello Sport. A afirmação foi baseada numa suposta "confidência" feita por Berlusconi a alguns colegas políticos, cujos nomes não foram revelados. "Já tenho ? 100 milhões para o melhor do mundo", teria sido a suposta declaração do italiano. Segundo o jornal, o Milan ofereceria a Ronaldinho um contrato de cinco anos com o salário de 9 milhões de euros (cerca de R$ 25 milhões) líquidos por temporada. Além disso, a Gazzetta diz que 90% dos ? 100 milhões iriam para o jogador, restando apenas ? 10 milhões para o Barcelona. Outra hipótese é a de que o Milan pagaria ao Barcelona em torno de ? 60 milhões (cerca de R$ 165 milhões), que seria o valor pedido pelo clube para liberar Ronaldinho sem "tumultos". Assim, Berlusconi teria de utilizar os lucros do balanço anual para pagar os ? 90 milhões (R$ 250 milhões) do contrato do brasileiro. Cannavaro alerta sobre poder de Berlusconi O zagueiro italiano Fabio Cannavaro, do Real Madrid, mandou um recado para a diretoria do Barcelona, alertando o clube do poder de Berlusconi. "Ele é um homem que gosta de futebol, quer ganhar títulos e sabe que o Ronaldinho é o sonho de todos." Cannavaro também contou que não tem dúvidas de que Berlusconi possui ? 100 milhões para levar o brasileiro.