Jornal diz que o Metzelder fechará com o Real Madrid Um dia após a eliminação nas oitavas da Liga dos Campeões para o Bayern de Munique, o Real Madrid já é alvo de especulações. O jornal alemão Bild afirma em sua edição desta quinta-feira que o zagueiro Christoph Metzelder será a nova contratação do clube merengue. Aliás, segundo o diário, o jogador do Borussia Dortmund já fez até exames médicos no Real. O defensor da seleção alemão pode deixar seu atual clube no final da temporada, quando acaba seu contrato, mesmo com uma oferta de renovação feita pelo Dortmund, que ainda não foi respondido pelo atleta. Porém, o agente do jogador, Jörg Neubauer, declarou a revista Kicker que não há nada certo com nenhuma das equipes. "Estamos em negociação com os clubes interessados, mas não acertamos com ninguém", afirmou. Até esta quinta, a imprensa alemã apostava na ida de Metzelder para a Inter de Milão, mas o Bild assegura que o destino do zagueiro de 26 anos é o Real Madrid, tanto que dá até o tempo de contrato: quatro anos.