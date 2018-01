Jornal diz que Real quer técnico espanhol O jornal inglês Daily Mirror noticiou, nesta terça-feira, que o Real Madrid está interessado no treinador espanhol Rafa Benítez para o lugar do brasileiro Vanderlei Luxemburgo. A troca do comando técnico poderá acontecer em caso de derrota da equipe espanhola para o Athletic Bilbao, nesta quinta-feira, ou para o Alavés, no domingo - ambas as partidas pelo Campeonato Espanhol. Rafa Benítez é, atualmente, um dos treinadores com maior prestígio na Europa, já que levou o Liverpool ao título da Liga dos Campeões na última temporada. Antes, já havia feito boa campanha com o Valencia, da Espanha. De acordo com o jornal inglês, Benítez foi procurado pela diretoria do Real no último mês de dezembro antes de Luxemburgo ser contratado pelo presidente Florentino Perez.