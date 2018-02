Jornal diz que Roberto Carlos irá para o turco Fenerbahçe Em matéria publica nesta quarta-feira, o jornal espanhol AS, informou que o lateral-esquerdo Roberto Carlos, atualmente no Real Madrid, jogará pelo turco Fenerbahçe na próxima temporada. Segundo o diário, o lateral é um sonho da equipe treinada pelo brasileiro Zico, que já tentou contratar o jogador várias vezes. A possível transferência acontece em um momento de baixa de Roberto Carlos no Real, tanto que o brasileiro já havia anunciado que não renovaria contrato com o clube. O jogador foi considerado pela torcida do clube merengue como o principal responsável pela eliminação da Liga dos Campeões deste ano, quando falhou no primeiro gol do Bayern de Munique, que bateu o adversário em casa por 2 a 1. Em entrevista com o canal de televisão turco NTV, seu representante, Dino Pasalic afirmou que fala freqüentemente com o jogador sobre sua transferência à equipe turca. "Há muitas chances de Roberto Carlos acertar com o Fenerbahçe. Influenciou muito o interesse que o clube turco tem nele há algum tempo. Portanto, quando a oferta deles chegar, a estudaremos antes que as demais", explicou. De acrodo com o As, Roberto Carlos teria aceitado um contrato por duas temporadas, e o principal motivo seria a intenção de o clube turco formar uma forte equipe para a próxima temporada, ano em que o Fernerbahçe celebra seu centenário. Outro fator importante seria a quantidade de brasileiros que jogam no time: os meias Alex e Marco Aurélio, o zagueiro Edu Dracena, e o atacante Deivid. Além do técnico Zico. *Atualizado às 14h