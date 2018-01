Jornal diz que Ronaldinho já pode ter assinado com o Milan Mais um capítulo na novela Ronaldinho/Milan. Mesmo com as constantes recusas do brasileiro em afirmar que está negociando sua transferência do Barcelona para o clube italiano, o jornal espanhol As publicou nesta sexta-feira que o irmão e empresário do meia-atacante, Roberto de Assis se reuniu na semana passada com representante do Milan, em um restaurante em São Paulo. Segundo o diário, Assis teria assinado diversos papéis que continham o logo do Milan, o que gera uma dúvida sobre se no suposto encontro já foi selado um acordo entre as duas partes. Porém, o irmão de Ronaldinho também é empresário do atacante Ricardo Oliveira, que joga no clube milanês. Mesmo assim, há outra coincidência. Txiki Begiristain, secretário-técnico, e Ferran Soriano, vice-presidente do Barcelona, chegaram a Barcelona na sexta-feira passada provenientes da capital paulista. Dando entender que o clube catalão está ciente da transferência do craque brasileiro.