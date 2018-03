Jornal diz que Ronaldinho teria utilizado anabolizantes

O jornal espanhol Sport, em notícia divulgada nesta segunda-feira - assinada por José Luis Carazo -, cogita a hipótese de que Ronaldinho Gaúcho teria tido ido às pressas a uma clínica, no dia 28 de abril, na Espanha, por causa de uma "ingestão de anabolizantes". O jornal espanhol não acredita na versão oficial do Barcelona, que diz que o jogador brasileiro esteve na clínica para exames médicos para analisar a gravidade de sua lesão muscular. Para o jornal, exames realizados às 21h30 (horário local) são suspeitos. Ainda de acordo com o meio de imprensa espanhol, Ronaldinho teria utilizado anabolizantes para melhorar sua condição física em até 250%. A fórmula miraculosa, que elevaria os níveis de testosterona, seria tomada à noite e, por isso, o brasileiro teria ido à clínica em tal período do dia. Depois de levantar a suspeita em relação ao método utilizado por Ronaldinho para se recuperar fisicamente, o jornal espanhol confirma que o meia trabalha com seu preparador físico pessoal, Vladimir, que já tinha trabalhado com o atleta nos três primeiros anos de Barcelona. Além disso, Ronaldinho segue conselhos de um médico japonês e utiliza a acupuntura para recuperar sua perna direita, que sofre com uma ruptura no músculo adutor médio.