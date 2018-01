Jornal diz que Ronaldo quer sair do Real O clima parece que não anda nada bom no Real Madrid. Depois da demissão do treinador brasileiro Vanderlei Luxemburgo na semana passada, agora é o atacante Ronaldo que está disposto a sair do clube espanhol ao final desta temporada. Isto é o que diz, na edição desta quarta-feira, o jornal Mundo Deportivo, de Barcelona. O diário revela que o brasileiro teve uma conversa com o presidente do clube, Florentino Pérez, na semana passada, quando teria revelado seu desejo de deixar o Real Madrid em maio de 2006. O jornal espanhol ressalta que a vontade de Ronaldo foi motivada pela demissão de Luxemburgo, pela possível saída do compatriota Roberto Carlos e por achar que não se sente querido pela torcida do Real Madrid. O brasileiro tem contrato com o time até junho de 2008.