Jornal espanhol afirma que Ronaldo foi oferecido ao Milan O jornal espanhol As afirma em sua edição deste domingo que o atacante brasileiro Ronaldo, do Real Madrid, foi oferecido ao Milan. O jornal comenta que o "Real Madrid quis vender Ronaldo e Cassano no mercado de janeiro", explicando que "a conversa telefônica com o clube italiano aconteceu há apenas quinze dias". O As também dá destaque à briga ocorrida entre o atacante brasileiro Luís Fabiano e o lateral-direito uruguaio Diogo na partida do Sevilla com o Zaragoza. "O líder morreu de pé diante de um grande Zaragoza, ao cair por 2 a 1, em uma brilhante partida que acabou em murros entre Diogo e Luís Fabiano", afirma o jornal. Para o Marca,"o boxe estragou uma partida exemplar", lembrando que o Zaragoza, ao vencer o Sevilla, deixou o caminho aberto ao Barcelona, que "poderia recuperar hoje a liderança".