Jornal espanhol afirma que Rogério Ceni é o 'Pelé do Gol'

O diário esportivo Marca chamou nesta segunda-feira, o goleiro Rogério Ceni de o 'Pelé do Gol'. A reportagem, que trata das comemorações do 25º aniversário do atleta como profissional do São Paulo, ainda diz que o goleiro tricolor pode ser comparado a um 'xamã', na definição trazida pelo jornal, "um feiticeiro que se supõe dotado de poderes sobrenaturais".

O jornal da Espanha ainda destaca a precisão do atleta com a bola nos pés. "Carinho e precisão, nunca com violência. Quase sempre com o mesmo fruto: gol, seja de falta ou de pênalti", diz o diário em eterna reverência ao jogador de 42 anos.

COMEMORAÇÕES

Na partida contra o Internacional, no Morumbi, o São Paulo iniciou as comemorações dos 25 anos de Ceni no clube. Mesmo não atuando, o atleta ganhou uma escultura antes de a bola rolar. Machucado, ele não atuou nesse jogo. A festa do clube deve continuar nesta quarta-feira, quando o time vai à Vila Belmiro enfrentar o Santos. O goleiro deve ser titular desta vez.