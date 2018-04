Jornal espanhol compara revelação do Real Madrid a Raúl González

SÃO PAULO - O jovem atacante Jesé, do Real Madrid, autor do único gol do time na vitória contra o Espanyol na última terça-feira, foi comparado a Raúl González, maior artilheiro da história do time madridista. Nesta quinta-feira, o jornal espanhol Marca apontou semelhanças no início da trajetória dos jogadores no clube.

O atacante Jesé, de apenas 20 anos, já vestiu a camisa do Real Madrid em 21 partidas, com quatro gols marcados e cinco assistências. Raúl, por sua vez, fez oito gols, atuando quase sempre como titular (1.345 minutos em campo). Em contrapartida, Jese fez apenas seis partidas como titular - 597 minutos no total - , marcando um gol a cada 149 minutos. A média é superior à de Raúl, que balançou as redes uma vez a cada 168 minutos nos primeiros 21 jogos pelo Real Madrid

Jese estreou no time principal em setembro do ano passado, contra o Athletic de Bilbao, aos 20 anos e seis meses. Nos últimos confrontos, o técnico Carlo Ancelotti passou a utilizar mais o atacante na equipe titular. Já Raúl fez seu primeiro jogo com apenas 17 anos e três meses. No total, o artilheiro defendeu o clube em 15 temporadas, até 2010, e marcou 323 gols em 741 jogos, com média de 0,44 gol por partida.