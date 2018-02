Jornal espanhol diz que Lulinha está na mira do Barcelona A mais nova revelação do futebol brasileiro, o meia-atacante Lulinha, do Corinthians, está na mira do Barcelona, afirma, nesta segunda, o jornal espanhol El Mundo Deportivo. Destaque e artilheiro da seleção brasileira campeã do Sul-Americano sub-17, Luiz Marcelo Morais Pereira, o Lulinha, é festejado pelo diário como a maior promessa do futebol brasileiro atualmente. O fato de ter feito 11 gols em nove jogos pela seleção sub-17 fizeram do ´presidente do gol´, como o diário o chama em tom de brincadeira - por ser ´xará´ de Lula e jogar no time do coração do Presidente da República -, se tornar um dos alvos do clube catalão, que tem tradição em buscar jovens talentos fora da europa. O mais recente sucesso dessa política é o atacante argentino Messi. Antes da grande atuação no Sul-Americano sub-17, Lulinha já havia chamado a atenção na última Copa São Paulo, na qual foi um dos destaques do Corinthians, mesmo com o time sendo eliminado logo na segunda fase da competição.