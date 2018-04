Jornal espanhol se rende ao apelo da 'Barcelusa'

SÃO PAULO - Os espanhóis gostaram das comparações da Portuguesa ao Barcelona. Tanto que a edição online do jornal Marca estampou nesta sexta-feira uma matéria que fala da inspiração da equipe de Jorginho para vencer a Série B do Campeonato Brasileiro: o time da moda comandado pelo técnico Pep Guardiola.

A reportagem mostra certo orgulho dos espanhóis pelo sistema refinado de toque de bola ter inspirado um "campeão brasileiro. E também aponta as curiosas brincadeiras que os torcedores da Portuguesa fazem com a comparação. O jornal lembra que o meia Marco Antonio, um dos principais jogadores da equipe paulista, foi apelidado de "Xavi Antonio" em comparação com o consagrado volante do time catalão.

O jornal ainda mostra foto de camiseta que os torcedores já começaram a usar nas partidas da Portuguesa. Com listras verticais finas, a exemplo do novo uniforme do Barcelona, o uniforme vem com uma inscrição no peito que diz tudo: "Barcelusa".