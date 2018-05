Jornal exalta Neymar: 'O príncipe que se converterá em rei'

No dia em que Neymar completa 24 anos, o jornal catalão Sport fez uma homenagem ao aniversariante: 'O príncipe que se converterá em rei'. A publicação afirma que o camisa 11 se credencia a cada partida a ser o sucessor de Lionel Messi e diz que, para muitos, o brasileiro já é o segundo melhor jogador do mundo.

A partir dessa projeção, o Sport traçou uma comparação entre Neymar e Messi aos 24 anos, completados em 24 de junho de 2011. O argentino já havia conquistado o prêmio da Fifa duas vezes na carreira, enquanto o brasileiro ainda não obteve a honra de ser eleito o melhor do mundo. Na Bola de Ouro de 2015, ele ficou atrás do craque do Barcelona e de Cristiano Ronaldo, do Real Madrid.

Aos 24 anos, Messi havia somado 15 títulos no Barcelona, entre eles três Liga dos Campeões e cinco taças do Campeonato Espanhol, e três conquistas pela seleção argentina, como a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. Com 14 títulos, o brasileiro fica apenas três atrás de seu companheiro do Barça.

Mas se Neymar perde nos dois quesitos, ele supera Messi em gols feitos. O brasileiro balançou as redes 257 vezes (sendo 46 na seleção) em 414 partidas (69 pelo Brasil), enquanto o argentino marcou 197 gols (17 pela Argentina) em 326 jogos (57 da seleção). De acordo com o 'Sport', os números mostram que o "príncipe" Neymar pode chegar tão longe quanto Messi.