Jornal holandês diz que Romário já teria marcado gol mil O atacante Romário pode não ter mais motivos para sentir pressão em marcar o seu tão aguardado milésimo gol. Segundo o jornal holandês De Volkskrant, o Baixinho esqueceu de contabilizar um jogando pelo PSV Eidhoven. De acordo com o diário, o atacante não tem em sua lista um gol marcado contra o amador Nieuw Buinen. A partida foi a única na história entre os dois clubes e faz parte da estatística oficial do PSV. O jogo fez parte da preparação do time holandês para a temporada de 1990-91. O gol não aparece na lista divulgada pelo próprio Romário, mas a jornal publicou um depoimento do goleiro Derk Piebes. O ex-jogador do Nieuw Buinen diz ter tomado um gol do Baixinho. Romário jogou no PSV de 1988 a 1993, quando se transferiu para o Barcelona. Em 2006, o atacante alterou sua estatística no clube holandês, diminuindo 174 para 165 gols marcados pela equipe holandesa, mas pelo visto, pode acrescentar este apontado pelo diário.