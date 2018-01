Jornal inglês diz que Felipão já aceitou o convite A Associação Inglesa de Futebol admitiu oficialmente nesta quinta-feira que o brasileiro Luiz Felipe Scolari está entre os candidatos ao cargo de técnico da seleção da Inglaterra após a Copa do Mundo da Alemanha. E, segundo publicou o jornal inglês Evening Standard, a contratação de Felipão já foi acertada - seria anunciada até a próxima semana. O dirigente inglês Brian Barwick esteve em Lisboa na quarta-feira para conversar com Felipão. E voltou para Londres dizendo que o técnico brasileiro está na lista de pretendidos e que uma reunião na próxima quinta-feira iria definir o escolhido. Ele estaria concorrendo com Sam Allardyce (Bolton), Steve McLaren (Middlesbrough), Alan Curbishley (Charlton) e Martin O?Neill (Celtic). Mas, segundo o Evening Standard, Felipão já foi escolhido e aceitou a missão de substituir o sueco Sven-Goran Eriksson após a Copa. Enquanto isso, o técnico brasileiro garantiu nesta quinta-feira que está pensando apenas na preparação da seleção portuguesa e que só decidirá sobre seu futuro após a disputa do Mundial da Alemanha.