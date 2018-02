Jornal inglês diz que Mascherano assinou com o Liverpool Segundo o jornal inglês Daily Mirror, o Liverpool vai apresentará na quarta-feira o volante argentino Javier Mascherano (ex-Corinthians) como seu mais novo reforço, contratado por empréstimo de um ano e meio junto ao West Ham. Os advogados do clube treinado pelo espanhol Rafael Benítez afirmaram ter convencido a Fifa a liberar a transferência do jogador, ação que vai contra a regra de que um jogador não pode se transferir para mais de uma equipe em um mesmo ano. Mascherano, que teve uma saída polêmica do Corinthians, só jogou três partidas com a camisa do West Ham, clube de Londres para onde foi levado junto com seu companheiro Carlitos Tevez. Aliás, tanto o volante de 22 anos, quanto o atacante, foram deixados de lado na último convocação da seleção argentina, que fará um amistoso no dia sete de fevereiro contra a França no estádio Saint-Denis, em Paris.