Jornal ironiza propaganda de Pelé O principal jornal esportivo da Argentina, o "Olé", publicou em sua edição desta terça-feira um artigo indicando que o ex-astro do futebol argentino, Diego Armando Maradona, "ganha" de Pelé no que concerne a sexo. A afirmação categórica do "Olé" referia-se ao fato do ex-jogador brasileiro ter se tornado garoto-proganda do Viagra. "A luz apaga e o Rei amolece. Diego também ganha dele nisso", afirma. O "Olé" recorda que Pelé foi "ex-galã de Xuxa" e sugere que o jogador brasileiro precisaria do remédio fabricado pelo laboratório Pfizer: "imaginem se na coletiva em Paris jogarem uma caixinha de Viagra a Pelé, ele a joga no ar, dá dois toques?mas, e se cair?". Com feroz sarcasmo, o jornal também faz sugestões maliciosas sobre o tamanho do membro viril de Pelé. Tempos atrás, o jornal ficou famoso pela manchete "Que vengan los macacos" ("Que venham os macacos"), em relação à seleção brasileira. Posteriormente, o "Olé" desculpou-se pela definição que comparava os brasileiros com símios. Além disso, o jornal esportivo argentino mostra uma foto de "El Diez" ("O Dez"), como é conhecido popularmente Maradona, acompanhado de duas curvilíneas e insinuantes mexicanas. A legenda, embaixo: "Diego sem viagra. Sua magia nunca precisou aditivos especiais". O jornal esquece que em diversas ocasiões "El Pibe de Oro" - outro de seus apelidos - foi colocado para fora de campo pela utilização de substâncias proibidas. Segundo o Olé, "o vaidoso negro (em referência a Pelé) sempre disse que existe um único Pelé, um só Picasso, um único Michelangelo, um só Stradivarius?mas está faltando alguma corda ao violino, e agora, além de garoto-propaganda é consumidor do Viagra". O jornal, que estende seus comentários sobre Pelé e o Viagra ao longo de dois artigos, também faz a pergunta "o Viagra aparece no teste antidoping?".