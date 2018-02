Jornal italiano afirma interesse da Roma por Cicinho O lateral direito Cicinho, do Real Madrid, voltou a entrar na lista de possíveis contratações da Roma para a próxima temporada, segundo a edição desta quarta-feira do jornal italiano Corriere Dello Sport - Stadio. De acordo com o jornal, o caminho para a contratação do lateral-direito brasileiro, recuperado de uma grave lesão no joelho direito, "está aberto" pois o jogador segue sem se adaptar à equipe espanhola e voltou a fazer parte "dos planos da Roma". Cicinho esteve na lista de supostas contratações da equipe romana no ano passado, pois jornais italianos divulgaram na época que o jogador não agradava o técnico Fabio Capello, que desejava contratar outro lateral para o Real. Agora, com o jogador recuperado, volta a surgir um suposto interesse da Roma por Cicinho, que tem passaporte italiano. Mancini quer continuar O ala brasileiro Mancini, cujas boas atuações no meio-campo da Roma vêm despertando interesse de vários clubes europeus, manifestou nesta quarta seu desejo de continuar na capital italiana. "Há quatro anos visto a camisa da Roma, venho jogando bem e estou muito feliz. Quero dar continuidade a este trabalho, pois é importante", disse o ex-jogador do Atlético-MG. Mancini, que tem contrato com a equipe até 30 de junho de 2009, chegou à capital italiana na quarta da cidade inglesa de Manchester, onde defendeu a seleção da Europa contra o Manchester United, num amistoso de comemoração dos 50 anos da assinatura do Tratado de Roma. Em abril, Mancini voltará a visitar Old Trafford e o Manchester, mas defendendo a Roma pelas quartas-de-final da Liga dos Campeões. "Será uma excelente partida. Quando a Roma encara este tipo de situação, sempre conseguiu bons resultados. Cristiano Ronaldo é um grande jogador", concluiu. *Atualizado às 13h50