Jornal italiano afirma que atacante Ronaldo já é do Milan De acordo com o publica no jornal italiano La Repubblica nesta quinta-feira, Ronaldo já é do Milan. A negociação entre o Real Madrid e o clube milanês gira em torno de 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 20 milhões) pelo atacante. "A negociação para trazer Ronaldo continua. Estamos negociando, mas tudo depende dos exames médicos", rebateu Adriano Galliani, administrador do Milan. "Chego, faço os exames médicos e vou ao estádio com meu novo presidente", teria escrito Ronaldo em uma mensagem enviada por celular a Galliani, confirmando sua presença em Milão já nesta quinta. Ao falar sobre a suposta chegada do atacante a cidade italiana, Galliani afirmou que "há uma esperança" de ele estar nas arquibancadas do estádio San Siro para ver o jogo entre Milan e Roma, pela ida das semifinais da Copa da Itália. O La Repubblica lembra que os 7,5 milhões de euros ainda não foi confirmado oficialmente por ambas equipes. Uma fonte do jornal no Milan disse que a transferência custou 6,5 milhões de euros, enquanto outra fonte no Real Madrid teria falado em 8 milhões de euros. Além do salário da temporada, que seria também de 7,5 milhões de euros até junho de 2008, Ronaldo receberia integralmente o valor referente aos seus direitos de imagem. O jornal acrescenta que a negociação para a compra do atacante, que começou a avançar pouco antes da meia noite na Itália, foi lenta, longa e extenuante. Brasileiro segue treinando Ronaldo treinou normalmente com o elenco do Real Madrid nesta quinta-feira, sem dar indícios de que sua transferência ao Milan acontecerá tão cedo. O atacante praticamente não fala mais com o técnico Fabio Capello, mas participou normalmente de toda a sessão de treinos com os companheiros, que incluiu exercícios na academia e trabalho com bola em campo. Apesar das declarações do intermediário da transação com o clube milanês Ernesto Bronzetti anunciando que falta apenas o exame médico em Milão para que a transferência seja consumada, Ronaldo não se despediu de seus companheiros ou recolheu seus pertences.