Jornal italiano diz que Júlio Baptista quer jogar na Roma

O meia brasileiro Júlio Baptista, do Real Madrid, deseja deixar o clube espanhol, pois não parece fazer parte dos planos do técnico alemão Bernd Schuster, e pode se transferir para a Roma, segundo indica nesta quinta-feira o jornal italiano Corriere dello Sport. Segundo o jornal, Baptista não estaria contente com sua atual Situação no clube espanhol, no qual praticamente não joga, e em várias ocasiões, em freqüentes conversas telefônicas com Cicinho (ex-jogador do Real Madrid, e que agora está na Roma), lhe teria pedido "informações" sobre o clube italiano. O jornal também indica que Baptista estaria querendo jogar no futebol italiano, já tendo desprezado uma oferta do Tottenham, como assegura ao jornal o representante do jogador brasileiro, Hermínio Menéndez. "Baptista está vivendo uma situação muito difícil no Real. Na prática, não joga nunca e isto não é nada bom para um jogador brasileiro que, desta forma, corre o risco de perder também o lugar na seleção. Ele foi sondado pelo Tottenham, mas não deseja voltar a jogar na Inglaterra, pois está muito interessado no futebol italiano", disse Menéndez. Ao ser perguntado se o meia poderia jogar na Roma, o representante de Baptista confirmou. "Claro que sim. Além disso, nesta equipe joga um de seus melhores amigos, Cicinho, que lhe falou muito bem do clube. Trataremos da situação nos próximos dias, quando voltar da seleção", revelou. "Uma coisa é certa: Júlio Baptista deseja uma equipe que lhe dê a possibilidade de jogar", acrescentou. O jornal afirma ainda que o Real Madrid poderia ceder Júlio Baptista por empréstimo, com uma opção de compra.