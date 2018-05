Jornal italiano diz que Juventus sonha com Felipão

O jornal italiano Tuttosport publicou nesta quinta-feira que o clube estaria interessado em trocar de treinador e Felipão seria o principal nome para o lugar de Ciro Ferrara. O brasileiro treina o Bunyodkor, do Usbequistão, e segundo o periódico ele poderia ir para a Itália por uma boa proposta.

Já José Mourinho ficou irritado com as notícias de que poderia deixar a Internazionale, apesar da equipe ser a líder isolada do Campeonato Italiano e estar classificada às oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. "Quando assinei até 2012, realmente o fiz com a intenção de ficar até 2012".

Encostado no Bayern de Munique, o atacante Luca Toni deve ser emprestado à Roma até o final da temporada. Já Benzema, do Real Madrid, também acabou com as especulações de que sairia da Espanha. "Quero triunfar em Madri", falou o reserva, sonhando com uma vaga ao lado de Kaká e Cristiano Ronaldo no Real. Manchester City e Chelsea procuraram o jogador e, segundo o jornal Marca, ele rejeitou as propostas.