Jornal italiano diz que Kaká é o vencedor da Bola de Ouro

Depois dos boatos e da viagem inesperada de Kaká a Paris, o jornal italiano Gazzetta dello Sport afirmou, em sua edição desta quinta-feira, que o jogador brasileiro venceu a Bola de Ouro, da revista francesa France Football, com 400 votos. Ainda de acordo com o jornal italiano, o segundo colocado seria o português Cristiano Ronaldo, do Manchester United, enquanto Ronaldinho Gaúcho, que levou o prêmio em 2005, teria ficado apenas na 12.ª colocação. Seu companheiro de equipe, o argentino Lionel Messi, ficou com a terceira posição. Como de costume, o prêmio será divulgado pela revista em um programa de televisão no canal TF1, neste domingo (2), mas o anúncio oficial do vencedor deverá sair na manhã de domingo, juntamente com as fotos de Kaká com a Bola de Ouro, como aconteceu no ano passado, com o zagueiro italiano Fabio Cannavaro. Caso a conquista seja confirmada, Kaká será o quarto jogador brasileiro a vencer o prêmio. Antes dele, Ronaldo - que hoje é seu companheiro de equipe, no Milan - venceu por duas vezes, em 1997 e 2002; Rivaldo levou no ano de 1999, enquanto Ronaldinho Gaúcho conquistou em 2004 e 2005.