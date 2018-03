Jornal põe lenha no ?caso Rivaldo? O diretor-geral do Real Madrid, Jorge Valdano, disse que as informações sobre a possível contratação de Rivaldo não devem ser levadas muito a sério. ?Não existe caso Rivaldo, ele é jogador do Barcelona?, comentou o dirigente, referindo-se à reportagem de capa do jornal Marca, que dá como adiantados os entendimentos com o Barcelona. ?Se o jogador ficar livre, então nos interessaremos por ele, como fazemos com todos os grandes jogadores.? Apesar das tentativas do cartola madrileno de pôr panos quentes no assunto, a possível transferência do brasileiro ganhou todas as manchetes dos jornais espanhóis. O próprio Marca chegou a fazer uma montagem para sua capa, na qual Rivaldo aparece vestido com a camisa do Real Madrid. E a polêmica deve ganhar força nesta segunda, quando o meia se apresenta ao Barcelona para participar da pré-temporada da equipe catalã depois de alguns dias de folga que recebeu após a conquista do pentacampeonato mundial com a seleção brasileira. O maior problema é que Rivaldo tem ainda um ano de contrato com o Barcelona. Assim, qualquer clube interessado em contratá-lo, teria de pagar a multa rescisória ou pagar os valores que o atleta deixaria de receber pelo rompimento. Nos bastidores especula-se que se Rivaldo concordasse em abrir mão do montante que receberia até julho de 2003, data do término de seu contrato com o Barcelona, e o clube não cobrasse a multa, dirigentes do Real Madrid fechariam o negócio. Caso contrário, teriam de aguardar o encerramento do acordo e o jogador ficasse livre para escolher onde gostaria de atuar. Atrito ? Uma das explicações para uma eventual saída de Rivaldo do Barcelona é a presença do técnico holandês Louis van Gaal. Comenta-se que o relacionamento dos dois nunca foi dos melhores. No entanto, como lembram alguns jornalistas espanhóis, foi sob o comando de Gaal que o brasileiro ganhou a bola de ouro em 2000.