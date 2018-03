Jornal português anuncia saída de Scolari O técnico da seleção de Portugal, o brasileiro Luiz Felipe Scolari, teria decidido abandonar seu cargo depois da derrota diante da Itália, por 2 a 1, ontem, em jogo amistoso de preparação para a Eurocopa-2004, segundo anunciou hoje o diário Correio da Manhã. O fraco desempenho dos portugueses contra os italianos teria sido ?a gota que transbordou o balde de indignação, até agora contida, do treinador, de acordo com o jornal. Ainda segundo o Correio da Manhã de Portugal, as causas da decisão de Scolari ?são a série de resultados pouco alentadores diante das seleções que participarão da Eurocopa?. Portugal não venceu nenhum dos adversários que enfrentará na primeira fase da competição desde que o técnico brasileiro assumiu a sua direção. A decisão do treinador também se explicaria pelos seis meses de atraso em seu salário, que a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) deixou de pagar por razões desconhecidas. Scolari, que dirigiu o Brasil na conquista do Mundial de 2002, garantiu que ?todas as possibilidades de chegar a um acordo com a FPF estão esgotadas?, garante o jornal.