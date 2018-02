Jornal português dá como certa ida de Nilmar ao Benfica Mais um capítulo da novela Nilmar. Dessa vez as especulações voltam a Portugal. O jornal O Jogo destacou em sua última edição que o atacante está com os pé no Benfica. "Nilmar com o futuro quase resolvido" é a manchete da publicação, que coloca o atacante brasileiro como a opção da diretoria da equipe lisboeta para a saída do mexicano Kikin Fonseca. Segundo O Jogo, Nilmar iria ao Benfica por empréstimo e que entre os dirigentes do clube e a MSI jpa estaria tudo acertado. "O negócio está praticamente concluído, mas as partes aguardam que a Fifa se pronuncie sobre a queixa que o Lyon apresentou contra o Corinthians para acertar o ingresso do jogador no Benfica", afirmou o jornal.