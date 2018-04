Jornal revela interesse do Bayern pelo zagueiro Breno

De acordo com o jornal alemão Bild, o Bayern de Munique estaria interessado em pagar até 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 38,3 milhões) pelo zagueiro Breno, do São Paulo. O jogador, de 18 anos, também é pretendido pelo Real Madrid, que teria a preferência pela compra, já que entrou em contato com a diretoria são-paulina primeiro, mas o time alemão pretende investir para contar com o atleta. Para o jornal alemão, o Bayern de Munique, através de seu diretor geral, o ex-jogador Karl-Heinz Rummenigge, pretende contratar um zagueiro com as características do brasileiro Lúcio, que é titular absoluto da equipe. Já a diretoria do São Paulo mantém a calma e tenta segurar o atleta por pelo menos mais um ano, a pedido do técnico Muricy Ramalho. Breno, no entanto, dificilmente continuará no clube do Morumbi, uma vez que a janela de negociações reabre em janeiro de 2008.