Jornal revela: Raúl contra Ronaldo A fogueira das vaidades começou a arder no Real Madrid, segundo revela o jornal catalão "Sport". Segundo reportagem publicada nesta segunda-feira, o atacante Raúl estaria descontente com privilégios que a diretoria do Real estaria dispensado a Ronaldo. Na reportagem, Raúl teria dito que vai protestar de forma enérgica se o atacante brasileiro não se apresentar com os demais jogadores, assim que terminarem as festas de final de ano. Ronaldo jogou no sábado pelo campeonato espanhol e no domingo de manhã já estava desembarcando no Rio, onde pretende passar o natal. O diário catalão escreve que Raúl promete que ?não vai ficar calado se o ilustre brasileiro regressar a Madri com vários dias de atraso, como parece que vai acontecer?. Segundo ?Sport? Raul estaria ?farto com a postura da diretoria, que permite tudo a Ronaldo?. O jornal lembra que o jogador teria inclusive falado o diretor Jorge Valdano sobre o assunto. A reportagem diz ainda que Raúl tem aliados. Diz que Fernando Hierro, Ivan Helguera e Iker Casillas também estariam dispostos a queixar-se à diretoria, contra o que consideram ?mordomias? de Ronaldo. Se as informações do ?Sport? estiverem corretas, os problemas só tendem a aumentar. Ronaldo estaria negociando com a diretoria uma liberação especial para o carnaval. Ele pretende desfilar pela escola de samba Tradição, que terá o jogador como tema no carnaval de 2003.