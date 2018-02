Jornal revela vontade do Napoli em ter Messi

Tido sendo o jogador do futuro para o sucesso do Barcelona, o argentino Lionel Messi, recentemente escolhido pela votação da Fifa como o segundo melhor jogador do mundo, está na mira do Napoli, da Itália. A informação é do jornal espanhol El Mundo Deportivo. De acordo com a publicação, o jogador faz parte de um plano de revitalização do clube, que chegou a ser um dos principais da Itália e da Europa entre os anos de 1984 a 91, quando a equipe contava justamente com um meia argentino, Diego Armando Maradona, que anotou 81 gols com a camisa do clube italiano, que conquistou dois títulos italianos, uma Copa da Itália, uma Copa da Uefa e uma Supercopa italiana em tal período. O primeiro passo para a contratação de Messi foi feita com o lançamento de um kit com chaveiros e camisetas pelo preço de 35 euros (aproximadamente R$ 90 reais). A expectativa é que, dentro de um prazo de dois meses, o kit renda ao clube algo em torno de 150 milhões de euros (aproximadamente R$ 393 milhões), que seria o valor exato da multa rescisória do atleta argentino. O problema, no entanto, não está em apenas arrecadar o dinheiro necessário para pagar a multa rescisória, mas em convencer Messi a deixar o Barcelona, clube que defende desde o começo de sua adolescência. Curiosamente, Maradona deixou o Barcelona para jogar pelo Napoli, mas em circunstâncias distintas. Enquanto Messi ainda é um sonho, a diretoria napolitana conversa com o zagueiro Fabio Cannavaro, do Real Madrid. O jogador começou sua carreira no clube, chegando a participar de treinos da equipe na época de Maradona, e teria dito que gostaria de encerrar sua carreira em Nápoles.