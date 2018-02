Jornal une Roberto Carlos ao Arsenal Em sua edição deste domingo, o jornal inglês ?News Of The World? afirma que o lateral-esquerdo Roberto Carlos, do Real Madrid, afirmou que assim que seu ontrato com o clube espanhol terminar, ele pretende vestir a camisa do Arsenal. O contrato de Roberto com o Real tem mais dois anos de duração, terminando em 2005. ?Estou preparado para jogar na Primeira Divisão da Inglaterra e sei que isso será bom para mim?, teria dito Roberto Carlos ao ?News?. O brasileiro ainda teria completado: ?Quando terminar meu contrato, esta vai ser minha prioridade. O Arsenal tem muitos compatriotas?, disse. No Arsenal jogam Gilberto Silva, ex-Atlético Mineiro, e Edu, ex-Corinthians.