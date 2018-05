Jornalista é preso após trote sobre bomba em sorteio A polícia sul-africana prendeu um jornalista nesta sexta-feira, no Centro de Convenções da Cidade do Cabo, onde será realizado o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2010. De acordo com as autoridades, o jornalista foi o responsável pelo alerta falso de uma bomba no centro de imprensa do evento.